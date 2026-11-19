एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण-संग्रह 30 तक, 22 दिसंबर तक जारी होगी झारखंड की अंतिम मतदाता सूची
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथि एक बार और बढ़ा दी गई है। अब राज्य में 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए दावा-आपत्ति के निवारण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की है।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथि एक बार और बढ़ा दी गई है। अब राज्य में 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए दावा-आपत्ति के निवारण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की है। इससे पूर्व 22 नवंबर तक दावा-आपत्ति का निवारण किया जाना था और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी थी।
इन राज्यों में भी बढ़ाई गईं एसआईआर की डेट
राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के लिए पांच अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। समय सीमा बढ़ाए जाने से पुनरीक्षण कार्य में जुड़े अधिकारियों को दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। झारखंड के साथ-साथ आयोग ने आंध्रप्रदेश, नागालैंड, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी एसआईआर की तिथियां बढ़ाई हैं।
बड़ी संख्या में मिले हैं आवेदन
राज्य में चल रहे अभियान के दौरान विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक फॉर्म-6 के माध्यम से कुल 9,46,954 आवेदनों को डिजिटाइज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त फॉर्म-6ए के माध्यम से 128 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने और आपत्तियों से संबंधित फॉर्म-7 के तहत 1,50,007 आवेदन व आपत्तियां डिजिटाइज हुईं। वहीं, नाम व विवरण में संशोधन से जुड़े फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त 5,86,762 आवेदनों को डिजिटाइज किया गया है। तिथि में हुए विस्तार से राज्य के सभी जिलों में लंबित आवेदनों, दावों और आपत्तियों के सुचारू व त्रुटिरहित निष्पादन में मदद मिलेगी।
10 दिसंबर की समयसीमा तय
भारत निर्वाचन आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके तहत अब 30 नवंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रह किया जाएगा। प्राप्त फॉर्म के निपटारे के लिए आयोग ने 10 दिसंबर तक की समयसीमा तय की है। इस व्यवस्था से एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के सत्यापन और नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी व सटीक रूप से पूरा करने में सहूलियत होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके तहत अब 30 नवंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रह किया जाएगा। प्राप्त फॉर्म के निपटारे के लिए आयोग ने 10 दिसंबर तक की समयसीमा तय की है। इस व्यवस्था से एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के सत्यापन और नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी व सटीक रूप से पूरा करने में सहूलियत होगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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