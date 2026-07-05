झारखंड के इन माफिया पर कसेगा शिकंजा; अमित शाह ने किसे चेताया? CISF को आदेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को निर्देश दिया कि वह 'जीरो कोयला लीकेज योजना' लागू करे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (CISF) को धनबाद में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए 'जीरो कोल लीकेज प्लान' लागू करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में कोयला चोरी और अवैध खनन करने वाले नहीं बचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खनन के संवेदनशील इलाकों में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए और अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक हाई लेवल बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों की समीक्षा की। इस बैठक में खान मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों से कहा कि वे खुद को मिली शक्तियों का सख्ती से इस्तेमाल करें और आपसी तालमेल के साथ स्वीकृत एसओपी के तहत काम करें।
गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन पर चिंता जताई। उन्होंने सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन और कोयले के गैरकानूनी ढुलाई पर कड़ी और व्यापक कार्रवाई की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभियान में जीएसटी अधिकारियों को शामिल करने की भी जरूरत बताते हुए कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए भी कहा।
गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया कि CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला सेक्टर को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संवेदनशील इलाकों में तुरंत जवानों को तैनात किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-कानूनी कोयले की ढुलाई पर लगाम कसी जाने की जरूरत है। सप्लाई वाले कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच के लिए प्रभावी और सख्त प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
जीएसटी अधिकारियों को भी शामिल करें
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभियान में जीएसटी अधिकारियों को शामिल करने से सिर्फ कानूनी तरीके से निकाले कोयले का ही कारोबार सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने सीआईएसएफ को 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया ताकि गैर-कानूनी खनन करने वालों के खिलाफ जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।
तकनीक का किया जाए इस्तेमाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीकों के असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और इससे निकले कोयले की खरीद बिक्री को खत्म करने के लिए अवैध खनन वाले इलाकों में हाई रिजॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' में हाई रिजॉल्यूशन कैमरों का प्रयोग प्रभावी साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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