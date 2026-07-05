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झारखंड के इन माफिया पर कसेगा शिकंजा; अमित शाह ने किसे चेताया? CISF को आदेश

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को निर्देश दिया कि वह 'जीरो कोयला लीकेज योजना' लागू करे।

झारखंड के इन माफिया पर कसेगा शिकंजा; अमित शाह ने किसे चेताया? CISF को आदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (CISF) को धनबाद में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए 'जीरो कोल लीकेज प्लान' लागू करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में कोयला चोरी और अवैध खनन करने वाले नहीं बचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खनन के संवेदनशील इलाकों में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए और अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक हाई लेवल बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों की समीक्षा की। इस बैठक में खान मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों से कहा कि वे खुद को मिली शक्तियों का सख्ती से इस्तेमाल करें और आपसी तालमेल के साथ स्वीकृत एसओपी के तहत काम करें।

गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन पर चिंता जताई। उन्होंने सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन और कोयले के गैरकानूनी ढुलाई पर कड़ी और व्यापक कार्रवाई की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभियान में जीएसटी अधिकारियों को शामिल करने की भी जरूरत बताते हुए कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए भी कहा।

गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया कि CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला सेक्टर को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संवेदनशील इलाकों में तुरंत जवानों को तैनात किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-कानूनी कोयले की ढुलाई पर लगाम कसी जाने की जरूरत है। सप्लाई वाले कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच के लिए प्रभावी और सख्त प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

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जीएसटी अधिकारियों को भी शामिल करें

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभियान में जीएसटी अधिकारियों को शामिल करने से सिर्फ कानूनी तरीके से निकाले कोयले का ही कारोबार सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने सीआईएसएफ को 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया ताकि गैर-कानूनी खनन करने वालों के खिलाफ जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

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तकनीक का किया जाए इस्तेमाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीकों के असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और इससे निकले कोयले की खरीद बिक्री को खत्म करने के लिए अवैध खनन वाले इलाकों में हाई रिजॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' में हाई रिजॉल्यूशन कैमरों का प्रयोग प्रभावी साबित हो सकता है।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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