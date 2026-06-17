क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच झारखंड में गुरुवार को राज्यसभा चुनाव, दोनों गठबंधन के जीत के अपने दावे
झारखंड में राज्यसभा की दो सीट के लिए गुरुवार को होने वाले चुनाव के एक दिन पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन 'इंडिया' और विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दोनों के विधायक चुनावी रणनीति को धार देने के लिए अलग-अलग होटल में बैठकें कीं।
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर गुरुवार को होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके चलते चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक न होने के बावजूद एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। जिसके चलते क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। दो राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी शामिल हैं।
दोनों सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच झारखंड विधानसभा परिसर में बने पोलिंग स्टेशन में वोट डाले जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने बुधवार को PTI को बताया कि, 'वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की मंजूरी मिलने पर वोटों की गिनती शुरू होगी, जो शायद शाम 5 बजे के आसपास होगी।'
चुनाव की सारी तैयारियां हुईं पूरी
रंजीत कुमार, जो कि झारखंड विधानसभा के सचिव भी हैं, ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जीत के लिए कम से कम 28 वोट जरूरी
क्रॉस-वोटिंग के डर के बीच गुरुवार 18 जून को होने वाले इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 28 वोट हासिल करने होंगे। झारखंड विधानसभा में INDIA ब्लॉक के पास कुल 56 सदस्य हैं, जबकि BJP के नेतृत्व वाली NDA के पास 24 विधायक हैं। ऐसे में JMM के बैद्यनाथ राम की जीत आसान मानी जा रही है, क्योंकि राज्य विधानसभा में पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा और NDA समर्थित नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
झामुमो उम्मीदवार की जीत लगभग तय
बता दें कि झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के चार और CPI(ML) लिबरेशन के दो सदस्य शामिल हैं। वहीं NDA के पास 24 विधायक हैं, जिनमें BJP के 21 और LJP (राम विलास), AJSU पार्टी और JD(U) का एक-एक विधायक शामिल है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है।
दोनों दलों ने किए विधायकों की एकजुटता के दावे
इन चुनाव के लिए मतदान से पहले सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों ही खेमे अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए हर संभव कोशिश करते दिखे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 'इंडिया' गठबंधन के सभी 56 विधायक एकजुट हैं और राज्यसभा की दोनों सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। दूसरी ओर, भाजपा ने 'एक्स' पर राजग के 24 विधायकों की तस्वीर साझा की, जिसमें वे जीत का निशान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने लिखा, ‘राजग तैयार है, कांग्रेस किनारे हो जाएगी।’
दूसरी सीट पर झा और नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला
झामुमो के पास एक सीट पर जीत पक्की करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार और भाजपा समर्थित प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। नथवानी ने रांची के एक होटल में राजग नेताओं से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा, 'मैंने सभी विधायकों और पार्टियों से समर्थन मांगा है।' उधर, कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे होटल में बैठक की, जहां उन्हें मतदान की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
झारखंड में जिन दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक सीट झामुमो के सह-संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल (21 जून को) पूरा होने वाला है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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