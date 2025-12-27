ओला-उबर की तरह बुक कर सकेंगे एंबुलेंस, झारखंड में शुरू हुआ ‘जीवनदूत’ ऐप
ओला-उबर की तरह अब झारखंड में इमरेंसी एंबुलेंस सर्विस के तहत संचालित डायल 108 एंबुलेंस की सेवा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के मरीजों को त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा ‘जीवन दूत’ ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 108 नंबर पर डायल करने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 108 एंबुलेंस सेवा की समीक्षा कर रहे थे।
अपर मुख्य सचिव ने 108 एंबुलेंस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए निजी एंबुलेंस को भी इससे जोड़ने का निर्देश दिया। इसी ऐप के माध्यम से निजी एंबुलेंस की सेवा भी मरीजों को मिलेगी। एंबुलेंस संचालक को किलोमीटर के हिसाब से सरकार भुगतान करेगी। इसके लिए 108 के तहत एंबुलेंस संचालन को इच्छुक संचालकों की एंबुलेंस इसके तहत निबंधित किए जाएंगे। निबंधित करने से पूर्व एंबुलेंस की जांच होगी, सबकुछ सही पाए जाने के बाद एंबुलेंस का विभागीय सर्टिफिकेशन के उपरांत उसे 108 सेवा से संबद्ध किया जाएगा। नियमित मूल्यांकन में किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर निजी एंबुलेंस की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। बता दें कि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ने 18 दिसंबर के अंक में ‘108 एंबुलेंस: आफत की बला, तड़पता रहा वृद्ध, पर नहीं पहुंची’ शीर्षक से विस्तृत खबर प्रकाशित की थी।
108 एंबुलेंस संचालन को फिर होगा टेंडर
बैठक में 108 एंबुलेंस संचालन का फिर से टेंडर करने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एनएचएम की एक टीम वैसे राज्यों में जाकर अध्ययन करे, जहां 108 एंबुलेंस का बेहतर तरीके से संचालन किया जा रहा है। अध्ययन के बाद राज्य में भी वैसी ही व्यवस्था लागू करें। ममता वाहन को भी जीवनदूत ऐप से जोड़ने का निर्देश दिया।
देशभर के निजी अस्पतालों में सीजीएचएस दर पर उपचार
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब लाभुकों को राज्य व राज्य के बाहर के निजी अस्पतालों में भी सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) दर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर पर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए उन्होंने अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कहा कि वर्तमान बीमा कंपनी का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके समाप्त होने से पहले ही नई बीमा कंपनी का चयन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर पर इलाज सुनिश्चित करें और अस्पतालों को इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाए।