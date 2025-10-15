Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Allegations of a major scam in DMFT of Jharkhand, BJP asks Congress- is the money being arranged from here

झारखंड के DMFT में BJP ने लगाया 2 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप; बिहार चुनाव से जोड़ दिया कनेक्शन

संक्षेप: मरांडी ने कहा था कि ‘बोकारो में DMFT फंड से 2024-25 और 2025-26 में 631 करोड़ रुपए निकाले गए। जिसका इस्तेमाल ऐसे वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए किया गया, जिन्हें बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था।’

Wed, 15 Oct 2025 09:13 PMSourabh Jain पीटीआई
share Share
Follow Us on
झारखंड के DMFT में BJP ने लगाया 2 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप; बिहार चुनाव से जोड़ दिया कनेक्शन

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) में करीब 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद से पूछा है कि क्या यही बिहार चुनाव के लिए उनके धन का स्रोत है। पार्टी ने इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है। भाजपा ने बताया कि 13 अक्तूबर को झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अगले 4 हफ्तों में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने बताया कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले महीने बोकारो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) में धन के गबन का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि भाजपा के आरोप पर कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इस मामले को लेकर भाजपा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने DMFT में करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए एक बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया, साथ ही बताया कि इस घोटाले के अंतर्गत खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए दिए गए धन का गबन किया गया है।

भाजपा प्रवक्ता सिन्हा ने दावा किया कि अकेले बोकारो जिले के लिए निर्धारित लगभग 631 करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला है। आगे उन्होंने बताया कि इस घोटाले का खुलासा एक सीएजी रिपोर्ट के जरिए हुआ और आरटीआई जांच से इसकी पुष्टि भी हो गई।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लपेटते हुए इस घोटाले का संबंध बिहार चुनाव से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद सरकार चला रहे हैं। वे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत तीनों पार्टियों को जवाब देना होगा कि क्या वह इस घोटाले के जरिए अपने लिए धन इकट्ठा कर रही थी।'

बता दें कि DMFT खान एवं खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है। सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके जरिए हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों को लूटने और आदिवासी इलाकों को दयनीय स्थिति में डालने की कोशिश कर रही थी।

इससे पहले राज्य में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 8 सितंबर को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि, 'बोकारो में DMFT फंड से 2024-25 और 2025-26 में 631 करोड़ रुपए निकाले गए। जिसका इस्तेमाल विभिन्न एजेंसियों को वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए किया गया, इस दौरान उन्हें उन वस्तुओं के बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा भुगतान किया गया।'

इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि DMFT फंड से 46 पंचायत भवनों के लिए 7.97 लाख रुपए प्रति जनरेटर सेट की दर से जनरेटर सेट खरीदे गए। इसके अलावा, 12.28 लाख रुपए की दर से 31 अन्य सेट भी खरीदे गए थे। मरांडी ने इस घोटाले में एक ही अधिकारी के स्तर पर हजारों करोड़ रुपए की लूट होने का दावा भी किया था।

उन्होंने कहा था कि, 'यह घोटाला मुख्यमंत्री के इशारे पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इतना निडर नहीं हो सकता। इसलिए, हम इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं।' साथ ही उन्होंने कहा था कि यह जांच किसी राज्य सरकार की एजेंसी से नहीं करवानी चाहिए। मरांडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तब सत्तारूढ़ झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा था कि राज्य सरकार आरोपों की जांच कर रही है और जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही पांडे ने कहा था कि, 'DMFT निधि के प्रबंधन के लिए एक निगरानी समिति है। इस समिति में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। स्थानीय सांसद भाजपा से हैं। जब ऐसी घटना हो रही थी, तब वह क्या कर रहे थे? क्या मरांडी अपनी पार्टी के सांसद पर भी आरोप लगा रहे हैं? उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।