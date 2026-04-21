झारखंड में CM डैशबोर्ड 2.0 कैसे करेगा काम, हेमंत सोरेन की निगरानी में सभी योजनाएं
अब से झारखंड में सभी योजनाओं की निगरानी सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड-सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम डैशबोर्ड 2.0) परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
Jharkhand News: झारखंड सरकार राज्य की सभी योजनाओं और गतिविधियों की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से करने जा रही है। इसके लिए इंटीग्रेटेड-सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी सीएम डैशबोर्ड 2.0 लागू करने की तैयारी है। इस डिजिटल सिस्टम के जरिए अलग-अलग विभागों की परियोजनाओं पर रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सभी विभागों के कामकाज को एक ही मानक पर परखा जाएगा, जिससे यह साफ हो सके कि कौन-सी योजना किस स्तर पर चल रही है और कहां सुधार की जरूरत है। इसके लिए खास परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) तय किए जाएंगे, जिससे योजनाओं की प्रगति को मापा जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जैप-आईटी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहा है।
कौशल विकास के लिए बनेगा जेकेसीएल
राज्य में डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JKCL) बनाने का प्रस्ताव है। यह संस्था राज्य सरकार, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (MKCL) और विश्वविद्यालयों के संयुक्त सहयोग से बनेगी। इसमें आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की 45%, MKCL की 15% और विश्वविद्यालयों की 40% हिस्सेदारी होगी।
इस पहल के जरिए खासतौर पर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में डिजिटल कोर्स शुरू किए जाएंगे, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी आधुनिक तकनीकी कौशल मिल सके। साथ ही विश्वविद्यालयों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।
स्टार्टअप को मिलेगा इन्क्यूबेशन सेंटर का सहारा
झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी-2023 के तहत राज्य में इनोवेशन और इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, टेस्टिंग फैसिलिटी और बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। यहां एफएबी, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल जैसी अत्याधुनिक लैब स्थापित होंगी, जिससे युवा अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर उसे टेस्ट कर सकेंगे।
डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म से होगा समन्वय आसान
राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत डेटा तैयार करने के लिए यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म (UDDP) लागू किया जा रहा है। यह एक सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी की तरह काम करेगा, जहां अलग-अलग विभागों के डेटा को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे न केवल योजनाओं का लाभ लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा, बल्कि विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन