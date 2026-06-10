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घाटशिला में बंद पड़ी सभी माइंस को खोलेगी केंद्र सरकार, कोयला मंत्री ने दी खुशखबरी

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, घाटशिला
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केंद्रीय कोयला और खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने घाटशिला के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कोयला मंत्री ने कहा कि इस इलाके की सभी माइंस को दोबारा खोला जाएगा।

घाटशिला में बंद पड़ी सभी माइंस को खोलेगी केंद्र सरकार, कोयला मंत्री ने दी खुशखबरी

केंद्रीय कोयला और खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की केंदाडीह माइंस की तरह क्षेत्र में बंद पड़े सभी माइंस को खोला जाएगा। घाटशिला ने ताम्र उद्योग में देश में अहम भूमिका निभाई है, अब इन माइंस के खुलने से इस क्षेत्र का योगदान देश के विकास में बढ़ जायेगा।

वे मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम में केंदाडीह माइंस के दोबारा परिचालन और मुसाबनी सांद्र संयंत्र के विस्तार की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि घाटशिला की धरती केवल खनिज संपदा से समृद्ध नहीं बल्कि यह देश के औद्योगिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

विश्व बाजार में जिस प्रकार तांबा का मूल्य दिनों दिन बढ़ रहा है, ऐसे यह क्षेत्र की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। उन्होने कहा कि इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स का इतिहास लगभग सौ वर्ष पुराना है। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयास और राज्य सरकार के सहयोग से एक- एक कर सभी माइंस खुल रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रयास रहेगा कि जितने भी माइंस है, वह भी खुले। साथ ही बंद पड़े मऊभंडार ताम्रअयस्क कारखाना को भी खुलवायेंगे। सांसद ने कहा कि केंदाडीह में माइंस के पुन: परिचालन और मुसाबनी सांद्र संयंत्र के झमता वृद्धि का शिलान्यास होने से आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है।

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सोमेश सोरेन ने क्या बताया

विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि घाटशिला की धरती में अकूत खनिज संपदा छिपी है। कंपनी खोलने को केन्द्र सरकार का कदम स्वागत योग्य है, इससे क्षेत्र को क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार क्षेत्र में ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बंद पड़े माइंस को खोलने में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी, इसके लिए वे प्रयासरत रहेंगे।

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समारोह के एचसीएल आईसीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह, निदेशक परिचालन संजीव कुमार सिंहा, निदेशक खनन घनश्याम दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर सेट्टी, उमेश सिंह कार्यपालक निदेशक एवं ईकाई प्रमुख आईसीसी, वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर सबा आलाम अंसारी, ओएसडी खान राज्य मंत्री अखिलेश कुमार पांडेय, उप सचिव खान मंत्रालय सुनील कुमार, जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, जिप सदस्य देवयानी मुर्मू, काल्टू चक्रवर्ती, सत्या तिवारी, बाघराय मार्डी, दुर्गा चरण मुर्मू समेत अन्य मौजूद थे।

घाटशिला के तांबे का राम मंदिर में हुआ है उपयोग

घाटशिला। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सभी माइंस खोलने को लेकर राज्य सरकार और यहां के सांसद, विधायक मदद करें तो वे स्वयं पीएमओ कार्यालय जाकर माइंस खोलने की स्वीकृति दिलायेंगे। वे मंगलवार को केंदाडीह माइंस के दोबारा परिचालन और मुसाबनी सांद्र संयंत्र के विस्तार की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। घाटशिला को नमन करते हुए दुबे ने कहा कि यहां के तांबा के उपयोग अयोध्या में बने राम मंदिर में किया गया है।

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ताम्र अयस्क लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाई

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं इंडियान कॉपर कंपलेक्स की मुसाबनी प्रखंड स्थित गेंदड़ी ताम्र खदान के दोबारा परिचालन का शुभारंभ एवं मुसाबनी सांद्र संयंत्र क्षमता वृद्धि का केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक ने द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इसके बाद अतिथियों ने माइंस परिचालन का अवलोकन करने के बाद ताम्र अयस्क लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुसाबनी स्थित कंसंट्रेटर संयंत्र के लिए रवाना किया।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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