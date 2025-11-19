झारखंड के रामगढ़ में अग्निवीर की मौत; अस्पताल ले जाते समय बेहोश हुआ, फिर नहीं बची जान
झारखंड के रामगढ़ में शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान 21 साल के एक अग्निवीर की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए बुधवार को सेना के अधिकारियों ने बताया कि रामगढ़ कैंटोनमेंट के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान एक अग्निवीर की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिले के लोहगढ़ गांव के रहने वाले अग्निवीर जशनप्रीत सिंह (21) के तौर पर हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब जशनप्रीत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अपनी रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसने सांस फूलने की शिकायत की थी। सेना ने कहा कि हम जशनप्रीत की हिम्मत और लगन को सलाम करते हैं, जिसने ड्यूटी करते हुए जान दे दी।
इस बारे में सेना ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने बताया, 'मंगलवार को 21 साल के रिक्रूट ने सांस फूलने की शिकायत की, जिसके बाद उसे तुरंत फर्स्ट एड दिया गया और फिर उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वह रास्ते में ही अचेत हो गया।'
बयान में आगे बताया गया कि इसके बाद मेडिकल टीम ने अग्निवीर जशनप्रीत को होश में लाने के लिए तमाम कोशिशें कीं, लेकिन इंट्रावीनस एड्रेनालाईन, इंट्यूबेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड और अन्य सपोर्टिव तरीकों से कोशिश करने के बावजूद, मेडिकल टीम उसे होश में नहीं ला पाई।
बयान में सेना ने आगे कहा कि 'इस दुख की घड़ी में इंडियन आर्मी दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और परिवार को हर जरूरी मदद और सहायता दी जा रही है। इंडियन आर्मी अग्निवीर जशनप्रीत सिंह की हिम्मत और लगन को सलाम करती है और एक बहादुर सैनिक के जाने पर गहरा दुख जताती है, जिसने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी।'