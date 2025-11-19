Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Agniveer dies during physical training in Ramgarh Jharkhand
झारखंड के रामगढ़ में अग्निवीर की मौत; अस्पताल ले जाते समय बेहोश हुआ, फिर नहीं बची जान

झारखंड के रामगढ़ में अग्निवीर की मौत; अस्पताल ले जाते समय बेहोश हुआ, फिर नहीं बची जान

संक्षेप: मेडिकल टीम ने अग्निवीर जशनप्रीत को होश में लाने के लिए तमाम कोशिशें कीं, लेकिन इंट्रावीनस एड्रेनालाईन, इंट्यूबेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड और अन्य सपोर्टिव तरीकों से कोशिश करने के बावजूद, मेडिकल टीम उसे होश में नहीं ला पाई।

Wed, 19 Nov 2025 02:49 PMSourabh Jain पीटीआई, रामगढ़, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के रामगढ़ में शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान 21 साल के एक अग्निवीर की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए बुधवार को सेना के अधिकारियों ने बताया कि रामगढ़ कैंटोनमेंट के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान एक अग्निवीर की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिले के लोहगढ़ गांव के रहने वाले अग्निवीर जशनप्रीत सिंह (21) के तौर पर हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब जशनप्रीत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अपनी रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसने सांस फूलने की शिकायत की थी। सेना ने कहा कि हम जशनप्रीत की हिम्मत और लगन को सलाम करते हैं, जिसने ड्यूटी करते हुए जान दे दी।

इस बारे में सेना ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने बताया, 'मंगलवार को 21 साल के रिक्रूट ने सांस फूलने की शिकायत की, जिसके बाद उसे तुरंत फर्स्ट एड दिया गया और फिर उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वह रास्ते में ही अचेत हो गया।'

बयान में आगे बताया गया कि इसके बाद मेडिकल टीम ने अग्निवीर जशनप्रीत को होश में लाने के लिए तमाम कोशिशें कीं, लेकिन इंट्रावीनस एड्रेनालाईन, इंट्यूबेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड और अन्य सपोर्टिव तरीकों से कोशिश करने के बावजूद, मेडिकल टीम उसे होश में नहीं ला पाई।

बयान में सेना ने आगे कहा कि 'इस दुख की घड़ी में इंडियन आर्मी दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और परिवार को हर जरूरी मदद और सहायता दी जा रही है। इंडियन आर्मी अग्निवीर जशनप्रीत सिंह की हिम्मत और लगन को सलाम करती है और एक बहादुर सैनिक के जाने पर गहरा दुख जताती है, जिसने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।