आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, इन जिलों में 2 दिन होगी बारिश; तूफानी हवाएं भी चलेंगी
Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम आज बदल जाएगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर तक रहेगी।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संताल और कोल्हान समेत रांची मौसम आसपास के जिलों में अगले दो दिन आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवा के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्के से मध्य स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे राज्य के ऊपर आ चुके कमजोर मानसून को आगे बढ़ने में कुछ मदद मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस मौसम में बदलाव का असर पलामू समेत आसपास के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। बादल छाने से पलामू, गढ़वा, चतरा समेत अन्य जिलों के तापमान में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में संताल और कोल्हान के सभी जिलों समेत रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग में हवा अधिकतम 60 किमी की गति से चल सकती है।
पिछले 24 घंटे में लातेहार में सबसे अधिक बारिश
पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में 35 मिमी, खूंटी में 19.5, गोड्डा में 18.2, पूर्वी सिंहभूम में 16.4, सिमडेगा में 15.4, बोकारो में 12.8, दुमका में 9.4 मिमी समेत कोडरमा, रांची, गिरिडीह आदि जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई।
पलामू, गढ़वा और साहिबगंज में 100 प्रतिशत कम बारिश
राज्य में मानसून के प्रवेश करने के बाद भी अधिकांश जगहों पर बारिश नहीं हो रही। आधे से अधिक जिलों में बारिश में कमी 70 से लेकर 100 फीसदी है। पलामू, गढ़वा और साहिबगंज में 100 फीसदी कम बारिश हुई है। सरायकेला, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, गुमला, गढ़वा, देवघर और चतरा आदि जिलों में बारिश में कमी 70 से 100 फीसदी तक है। अन्य जिलों की भी स्थिति बहुत खराब है।
मानसून का ट्रफ पूर्ववत,तटवर्ती भागों तक निम्न दबाव
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड से आंध्र के तटवर्ती भागों तक एक निम्न दबाव कायम है। यह तेलंगाना और आंध्रप्रदेश होते हुए विदर्भ और तमिलनाडु से गुजर रहा है। मानसून का ट्रफ पूर्ववत है। यह हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, कोरापुट, फुलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से गुजर रहा है।
रांची 35.3 पर पहुंचा,पलामू का सबसे ज्यादा 42 डिग्री
राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जगहों पर गुरुवार को आसमान साफ रहा। कुछ जिलों के तापमान में वृद्धि हुई। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पलामू का रहा। यहां तापमान 42 डिग्री है। वहीं, रांची का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री रहा।
जिलों के तापमान
रांची 35.3
जमशेदपुर 36.6
मेदिनीनगर 42.0
बोकारो 38.1
चाईबासा 36.8
क्या बोले मौसम वैज्ञानिक
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले दो दिन रांची समेत संताल और कोल्हान में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रांची इससे मानसून को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। यदि बारिश होती है तो राज्य के कुछ और हिस्सों में इसके कायम होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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