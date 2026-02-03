Hindustan Hindi News
6 बार फेल हुए, 7वीं बार IVF से मिली सफलता; कपल 8 साल बाद बने माता-पिता

Feb 03, 2026 05:28 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
एक दंपति के लिए माता-पिता बनने का सफर आसान नहीं रहा। आठ सालों तक बच्चे की उम्मीद में वे अलग-अलग अस्पतालों और इलाजों के बीच भटकते रहे। छह बार आईवीएफ कराया गया, लेकिन हर बार नतीजा निराशाजनक रहा। हर कोशिश एक फोन कॉल पर खत्म होती थी और उम्मीदें फिर टूट जाती थीं।

दंपति के मुताबिक, इस बार इलाज का तरीका बदला गया। बिना जल्दबाजी किए डॉक्टरों ने पुराने सभी मेडिकल रिकॉर्ड दोबारा देखे। दवाओं की प्रतिक्रिया, भ्रूण का विकास, ट्रांसफर का समय और पिछली असफलताओं के संभावित कारणों का विश्लेषण किया गया। इसके बाद महिला की शारीरिक स्थिति के अनुसार एक व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की गई।

इस सर्दी में आईवीएफ सेंटर में फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. निशी सिंह की देखरेख में किए गए इलाज के बाद दंपति के जीवन में वह पल आया, जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। दंपति ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, ताकि अन्य दंपतियों तक यह संदेश पहुंच सके कि बार-बार की असफलता ही अंत नहीं होती।

इलाज का परिणाम सकारात्मक रहा। प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और पहली जांच में भ्रूण की दिल की धड़कन सुनाई दी। लंबे समय तक चले डर और निराशा के बाद दंपति ने धीरे-धीरे खुशी को स्वीकार करना शुरू किया। पूरी गर्भावस्था सुरक्षित रही और बिना किसी बड़ी जटिलता के बच्ची का जन्म हुआ।

फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. निशी सिंह का कहना है कि हर मरीज अलग होता है। सही जांच, सही समय और सही उपचार से सफलता की संभावना बढ़ाई जा सकती है, हालांकि कोई भी इलाज सौ प्रतिशत गारंटी नहीं देता। क्लिनिक ने इस मामले से जुड़ी सफलता दर साझा नहीं की है।

दंपति का कहना है कि उन्होंने यह कहानी बिना नाम के प्रकाशित करने की अनुमति दी है ताकि इससे जूझ रहे अन्य दंपतियों को उम्मीद मिल सके। पिता कहते हैं कि हमने सब कुछ आज़माया, भरोसा, हिम्मत और खुद को मज़बूत दिखाना। असली मदद तब मिली जब किसी ने साफ-साफ समझाया कि इस बार चीज़ें अलग क्यों होंगी।

आज उनकी बेटी उसी कमरे में सोती है, जहाँ कभी अनखुले उपहार रखे रहते थे। दीवार पर पहली अल्ट्रासाउंड तस्वीर टंगी है और हल्की रोशनी हमेशा जली रहती है। माँ कहती हैं, लोग इसे चमत्कार कहते हैं। मेरे लिए यह मेहनत का नतीजा था,हमारी भी और डॉक्टरों की भी।

