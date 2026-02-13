रांची सिविल कोर्ट के बाद अब कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी, कौन भेज रहा है दहशत फैलाने वाले मेल?
धमकी भरा ई-मेल गुरुवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को सुबह 11 बजे मिला। हालांकि उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम ने शाम चार बजे तक समाहरणालय के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, पर कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी के नौवे दिन बाद ही रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ई-मेल गुरुवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को सुबह 11 बजे मिला। हालांकि उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम ने शाम चार बजे तक समाहरणालय के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, पर कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
सुरक्षा ऐजेंसियां हुईं सतर्क
जानकारी मिलने के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस, बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता समाहरणालय पहुंचा। दिन में 12 बजे से दोनों मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। टीम ने ए और बी ब्लॉक के वाहन पड़ाव स्थल, खुले स्थान समेत सभी तल की गहराई से जांच की। परिसर में रखे डस्टबीन एवं अन्य तरह के रद्दी कागज, पुराने वाहनों, फूल व पौधे लगे गमले, स्टील बॉक्स व सामान की बारीकी से जांच की गई।
दहशत के बीच हुई छानबीन
मामले में कोतवाली थाना में सनहा दर्ज किया गया है। धमकी को गंभीरता से लेते हुए समाहरणालय परिसर में बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी भी मामले की अपने स्तर से जांच कर रही है। देर शाम तक मेल भेजने वाले के संबंध में पुख्ता जानकारी पुलिस टीम को नहीं मिल सकी थी। इधर, मामले को लेकर देर शाम में रांची पुलिस के अधिकारियों ने मंत्रणा भी की।
कानूनी कार्रवाई व सुरक्षा के बहाल इंतजाम की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए बड़ी संख्या में महापौर और वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के अभिकर्ता एवं प्रतिनिधि समाहरणालय पहुंचे थे। इस कारण परिसर में अन्य दिनों की तुलना में भीड़ अधिक थी।
ई-मेल के स्रोत का पता लगा रहा साइबर सेल
डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि पुलिस साइबर सेल की टीम धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। चुनाव कार्य के कारण समाहरणालय परिसर में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग मौजूद रहते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर बनाए हुई हैं।
आखिर कौन भेज रहा है धमकी भरे मेल
गौरतलब है कि रांची नौ दिन के अंदर गुरुवार को दूसरी बार प्रमुख सरकारी भवन को उड़ाने की धमकी मिली है। इस वजह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दिनभर हलकान रहे। इससे पहले चार फरवरी को ई-मेल के जरिए रांची व्यवहार न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मामले की जानकारी होने पर छह और सात फरवरी को रांची पुलिस से संबद्ध श्वान दस्ता व बम निरोधी टीम ने दो दिन तक सिविल कोर्ट परिसर की जांच की थी। हालांकि जांच के क्रम में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। इसके बावजूद कोर्ट परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें