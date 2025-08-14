शक ने लील ली 2 की जान, पहले पत्नी को गला घोंटकर मार डाला; फिर ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया

झारखंड में शक की आग में जल रहे एक पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी भी जीवनलीला खत्म कर ली। पत्नी नर्स का काम करती थी। पति को संदेह था कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध है।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को एक आदमी ने विवाहेतर संबंध होने के संदेह में अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर खुद चलती ट्रेन के आगे कूद गया। पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान 34 साल की शिल्पी मुखर्जी के रूप में हुई है। वह पोटका ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स थी।

पुलिस ने बताया कि महिला का शव नैनो टोला इलाके से बरामद किया गया, जबकि उसके पति 38 साल के साहेब मुखर्जी का क्षत-विक्षत शव नंदुप रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने साहेब मुखर्जी के मोबाइल फोन से एक सुसाइड नोट और एक व्हाट्सएप संदेश बरामद किया है। इसमें उसने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली।

परसुडीह थाने के प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि एक निजी फर्म में काम करने वाले साहेब मुखर्जी ने अपनी पत्नी पर एक आदमी के साथ विवाहेतर संबंध रखने और उससे फोन पर बातचीत करने का आरोप लगाया है।