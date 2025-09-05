after kidney and liver infections Jharkhand Deoghar MLA admitted to hospital in Delhi झारखंड के विधायक की तबीयत बिगड़ी,किडनी व लीवर में इंफेक्शन के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़after kidney and liver infections Jharkhand Deoghar MLA admitted to hospital in Delhi

झारखंड के विधायक की तबीयत बिगड़ी,किडनी व लीवर में इंफेक्शन के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया

अस्पताल के डॉक्टर्स ने विधायक पासवान की रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी, साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी।

Sourabh Jain भाषा, देवघर, झारखंडFri, 5 Sep 2025 10:12 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड के विधायक की तबीयत बिगड़ी,किडनी व लीवर में इंफेक्शन के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया

झारखंड के देवघर से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक और राज्य के पूर्व पर्यटन एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 60 साल के पासवान को किडनी (गुर्दे) और लिवर (यकृत) में इंफेक्शन का पता चलने के बाद शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी लाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पार्टी पदाधिकारी और विधायक के करीबी सहयोगी ने बताया कि पासवान बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद पूरी मेडिकल जांच के लिए वह दिल्ली गए हैं।

राजद नेता सुमन कुमार देव ने कहा कि, 'विधायक पासवान का मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी किडनी व लिवर में हल्का संक्रमण है और उनका ब्लडप्रेशर व शुगर का लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। जिसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर्स की सलाह पर हमने विधायक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।'

देव ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने पासवान को आश्वस्त किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। उधर राजद की देवघर जिला इकाई के प्रवक्ता प्रमोद यादव ने कहा कि वह विधायक के लगातार संपर्क में हैं। यादव ने कहा, 'विधायक की हालत स्थिर है और हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही देवघर लौट आएंगे।'

बता दें कि सुरेश पासवान झारखंड की देवघर विधानसभा सीट से चार बार के विधायक हैं। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।