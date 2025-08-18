बाबा को अंतिम जोहार कर, हेमंत सोरेन ने गुरुजी की अस्थियां दामोदर में की विसर्जित

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थितियां रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में विसर्जित की। पूरे पारंपरिक विधि-विधान से गुरुजी की अस्थियों की पूजा की। इसके बाद दामोदर नदी में अश्रुपूर्ण नेत्रों से अस्थियां विसर्जित की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में विसर्जित की। इससे पहले रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित पैतृक गांव से मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन, कई परिजन और ग्रामीणों के साथ सपरिवार अस्थि कलश लेकर रजरप्पा पहुंचे। वहां पूरे पारंपरिक विधि-विधान से गुरुजी की अस्थियों की पूजा की। इसके बाद दामोदर नदी में अश्रुपूर्ण नेत्रों से अस्थियां विसर्जित की।

रजरप्पा दामोदर नदी के घाट पर पाहन ने सभी विधान संताली रीति से संपन्न कराए। पिंडदान कर पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अस्थियां प्रवाहित करते समय सीएम की आंखों में पिता को खोने की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। अस्थियां विसर्जित करने के बाद सीएम ने रजरप्पा मंदिर में पूजा भी की।

सीएम ने नारियल की बलि देकर रक्षा सूत्र भी बंधवाया। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद गरीबों के बीच कपड़े, बरतन, चप्पल आदि भी बांटे। सीएम के रजरप्पा आगमन पर सुरक्षा की व्यवस्था काफी कड़ी थी। इस दौरान डीसी फैज अक अहमद मुमताज, एसपी अजय कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद थे।

सीएम ने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- मां छिन्नमस्तिका सभी का कल्याण करें। वहीं अस्थियां प्रवाहित करने के दौरान उन्होंने कहा कि अंतिम जोहार बाबा। प्रकृति का प्यारा लाल, प्रकृति में समा गया। प्रकृति का अंश बनकर वह समस्त रखंडवासियों और झारखंडियत की रक्षा करते रहेंगे।