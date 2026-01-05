झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए एडवाइजरी जारी, क्या शर्तें

संक्षेप: झारखंड सरकार के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं बाल वाटिका और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। राज्य में 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं।

झारखंड सरकार के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं बाल वाटिका और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया है।स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में बाल वाटिका (5 वर्ष आयु) तथा पहली कक्षा (6 वर्ष आयु) में प्रत्येक कक्षा में 40-40 बच्चों का एडमिशन किया जाएगा।

एडमिशन प्रक्रिया के लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार आवेदन जमा कर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी एडमिशन से संबंधित विज्ञापन में सभी विद्यालयों के नाम एवं उपलब्ध सीटों की संख्या प्रकाशित की जाएगी। यह सूचना विद्यालयों के सूचना पट, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट एवं डिस्प्ले बोर्ड, तथा संबंधित विद्यालयों की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। दिशा-निर्देशों के तहत नामांकन के लिए विज्ञापन का प्रकाशन सभी जिलों द्वारा 22 जनवरी तक किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित की गई है।

ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से निर्धारित नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

अभिभावकों से शपथ पत्र लिया जाएगा एडमिशन के लिए केवल संबंधित जिले में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे ही पात्र होंगे। आवेदन प्राप्ति प्रपत्र विद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसका प्रारूप शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही विद्यालय में नामांकन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रधानाध्यापक द्वारा यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि अभिभावक अपने बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को प्राथमिकता चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता के आधार पर पहले विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को, उसके बाद विद्यालय से 7 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में एडमिशन के लिए निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

बाल वाटिका में ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2025 के बीच 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और पहली कक्षा में ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2025 के बीच 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उनका नामांकन लिया जाएगा।