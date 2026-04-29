जिस अनाथ बच्ची को मां ने लिया गोद, उसी ने प्रेमी संग मौत के घाट उतारा; कब्र से बाहर निकाली लाश
रांची में खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ है। जिस अनाथ बच्ची को महिला ने गोद लिया था। उसी ने अपने प्रेमी संग मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट के आदेश पर लाश कब्र से बाहर निकाली गई और पीएम के आदेश दिए गए।
रांची में डोरंडा के मनीटोला निवासी नाबालिग लड़की ने पैसों के लालच में मां नाहिद परवीन की हत्या कर दी। लड़की ने इस वारदात को अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। शव को सुपुर्दे खाक करने के बाद जब परिजनों ने उसे पूछताछ की तब हत्या का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने पूछताछ के बाद नाबालिग और उसके प्रेमी अरबाज खान समेत तीन को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है।
छह महीने से जिस मां ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर रखा, उसी बेटी ने आखिरकार ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। परिवार के भीतर चल रहे तनाव और पैसों को लेकर बढ़ते विवाद ने इस रिश्ते को ऐसी दिशा में धकेल दिया, जहां से वापसी संभव नहीं थी। पुत्री ने लालच में अपनी मां का कत्ल कर दिया।
जिस अनाथ बच्ची को लिया गोद, उसी ने प्रेमी संग मौत के घाट उतारा
दरअसल, नाहिद मूलरूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। शादी होने के बाद नाहिद परवीन के डोरंडा मनीटोला में रहने लगी। पति रांची में बिजली विभाग में कार्यरत थे। नाहिद की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसने साढ़े 16 साल पहले छह माह की बच्ची को इस उम्मीद से गोद लिया कि वह उसके बुढ़पे का सहारा बन सके। नाहिद अपनी पुत्री को कलेजे से सटाकर रखती थी। इसके लालन-पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उसकी बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या की प्लानिंग की। नाहिद के बैंक खाते में 25 लाख रुपए रखे हुए थे। बेटी बैंक का सारा काम खुद किया करती थी। धोखा देकर उसने बैंक से बिना मां को बताये 15 लाख रुपए निकाल लिया। जब मां ने पूछा कि पैसे कहां खर्च की है तो वह उससे झगड़ गयी। पता चला कि उसने अपने प्रेमी अरबाज को पैसा दिया करती थी।
कब्र से बाहर निकाला गया शव
इधर, कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को दोपहर में मजिस्ट्रेट के सामने डोरंडा कब्रिस्तान से नाहिद का शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया कि नाहिद (मृतिका) के बैंक खाते में 25 लाख रुपए रखे थे। बैंक का हिसाब-किताब आरोपी बेटी के जिम्मे था। उसने बिना बताए बैंक से 15 लाख रुपए निकाल लिए थे। जब मां ने पूछा कि पैसे कहां गए, तब वह झगड़ पड़ी थी। बाद में पता चला पैसे अरबाज को दिए थे।
गोद ली हुई बेटी से पैसों को लेकर हुआ था विवाद
मनीटोला निवासी नाहिद परवीन (मृतका) के पति का निधन चार साल पहले हो चुका है। पति के जिंदा रहते ही छह माह की बच्ची को गोद लिया था, जो अब 17 वर्ष की है। बताया जा रहा है कि लड़की और मां के बीच पैसों को लेकर 25 अप्रैल की रात विवाद हुआ था। इसके बाद उसने अपने प्रेमी अरबाज को सूचना दी। इसके बाद अरबाज अपने साथियों शाहिद, समीर और हासिम के साथ आकर नाहिद को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को बताया कि बाथरूम में गिरने से मौत हुई। अगले दिन 26 अप्रैल को परिजनों ने नाहिद को सुपुर्द-ए-खाक किया था।
मां और बेटी में खूब हुआ था झगड़ा
बताया जा रहा है कि शनिवार को पैसों को लेकर पुत्री और नाहिद के बीच काफी झगड़ा हुआ था। यहां तक कि हाथापायी भी हुई थी। इसी दौरान खुशी ने अपने प्रेमी अरबाज को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद अरबाज ने नाहिद की हत्या की प्लानिंग की। रात में अचानक अरबाज अपने अन्य साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। धारधार वस्तु से मारकर नाहिद की हत्या कर दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। मृतका की पुत्री ने अपने पिता के घर वालों को मौत की खबर दी। बताया कि मां बाथरूम में गिर गयी और उनका मौत हो गयी। जिसके बाद नाहिद के मायके वाले रविवार को अहले सुबह रांची पहुंच गए।
मृतक को नहाने के दौरान मिले चोट के निशान
मृतक नाहिद के शव को नहाने के लिए कुछ महिलाएं उठाकर ले गई। नहाने के दौरान घर वालों ने नाहिद के शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान देखा। उस समय उन्हें संदेह हुआ। मगर मायके वालों ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। डोरंडा कब्रिस्तान में रविवार को नाहिद को सुपूर्दे खाक किया गया। मुगलसराय निवासी मो हलीम बताते हैं कि शाम में जब खुशी से मौत की वजह पूछा गया तो उसने पहले तो बाथरूम में गिरने से मौत होने की बात बतायी। मगर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने हत्या का सारा राज खोल दिया। जिसके बाद हलीम डोरंडा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी दी। डोरंडा पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि अरबाज को अपनी मां की हत्या के लिए 15 लाख रुपए दिये थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में हलीम के बयान पर लड़की समेत अन्य के विरुद्ध डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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