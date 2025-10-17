आदिवासी महारैली आज, शामिल रहेंगी 33 जनजातियां; रांची में रहेगा बड़ा ट्रैफिक जाम

संक्षेप: झारखंड में कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रभात तारा मैदान धुर्वा में शुक्रवार को आदिवासी हुंकार महारैली होगी। इसको लेकर गुरुवार को करमटोली स्थित धुमकुड़िया में आदिवासी बचाओ मोर्चा की प्रेसवार्ता हुई।

कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रभात तारा मैदान धुर्वा में शुक्रवार को आदिवासी हुंकार महारैली होगी। इसको लेकर गुरुवार को करमटोली स्थित धुमकुड़िया में आदिवासी बचाओ मोर्चा की प्रेसवार्ता हुई। पूर्व मंत्री देवकुमार धान ने कहा कि शुक्रवार को होने वाली आदिवासी हुंकार महारैली कुड़मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में हो रही है, यह महारैली आदिवासी समाज की एकजुटता का प्रतीक बनेगी।

लक्ष्मीनारायण मुंडा ने कहा कि महारैली में संताल, हो, मुंडा, भूमिज, खड़िया, बेदिया, लोहरा, कोरबा, बिरहोर, चेरो, भोक्ता, खरवार सहित 33 जनजाति समूह काफी संख्या में शामिल होंगे। यह महारैली पूरे राज्य के संयुक्त आदिवासी संगठनों के आह्वान पर हो रहा है। इसमें लोग पारंपरिक वेशभूषा, हथियार और झंडों के साथ शामिल होंगे। इस आंदोलन में कुड़मियों के एसटी में शामिल करने की मांग का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरोध होगा।

मुंडा ने कहा कि ऐतिहासिक विद्रोह चुआड़, कोल, संताल में कुरमी नेताओं जैसे रघुनाथ महतो, बुली महतो, चान्कू महतो को जबरन आदिवासी इतिहास से जोड़ा जा रहा है, जबकि ये विद्रोह आदिवासी नेतृत्व के थे। साथ ही जनजातीय अनुसांधन संस्थान ने भी स्पष्ट किया है कि कुरमी-कुड़मी ओबीसी की उपजाति है। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया है। प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि कुड़मी-महतो आदिवासी नहीं हैं। वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। एसटी दर्जा देने की मांग ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर की जा रही है, जो आदिवासी पहचान को कमजोर कर रही है। मौके पर दर्शन गोंझू, अभय भुटकुंवर, जगलाल पाहन, बबलू मुंडा सहित अन्य उपस्थित थे।