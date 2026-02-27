Adityapur Nagar Nigam Result 2026 Live: औद्योगिक शहर में किसके सिर सजेगा मेयर का ताज?
झारखंड में 23 फरवरी को हुए निकाय चुनावों के नतीजे आज 27 फरवरी को सामने आने लगे हैं। 48 शहरी स्थानीय निकायों में से एक आदित्यपुर नगर निगम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने मतदान किया था। वार्ड पार्षद और महापौर पदों के लिए क्रमशः सफेद और गुलाबी मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया।
सरायकेला-खरसावां जिले का आदित्यपुर नगर निगम औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है। टाटा समूह और अन्य औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी के कारण यहां तेजी से शहरीकरण हुआ है। नगर परिषद से निगम बनने के बाद इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं।
इस चुनाव में सड़क, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और श्रमिक बस्तियों में सुविधाएं बड़े मुद्दे रहे। मेयर और वार्ड पार्षद पदों पर कई उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना के साथ ही साफ होगा कि औद्योगिक शहर की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है।
8.45 AM- आदित्यपुर नगर निगम में अब तक 5 राउंड की मतगणना हो चुकी है।
8.15 AM- आदित्यपुर नगर निगम में मतगणना शुरू
सरायकेला-खरसावां जिले का आदित्यपुर नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे तक पहले रुझान आने की संभावना जताई जा रही है।
8.01 AM- 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “ सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।” प्रसाद ने कहा, "धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है।
7:53 AM- नगर निकायों को आज मिलेगी सरकार
झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
