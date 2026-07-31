Adityapur News: विश्व आदिवासी दिवस पर बाइक रैली निकाली जाएगी

Adityapur News: गम्हरिया। विश्व आदिवासी दिवस पर बाइक रैली निकाली जाएगी। ऊषा मोड़ स्थित संथाल सरना उमूल परिसर में मोड़े माझी प्रतिनिधिमंडल एवं खेरवाल सांवता जाहेरगाड़ समिति की बैठक में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि सुबह आठ बजे रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान से लगभग 500 बाइक रैली जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। यह रैली आदित्यपुर, गम्हरिया और कांड्रा होते हुए पुनः रामचंद्रपुर लौटेगी। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक में माझी बाबा जोगेंद्र मार्डी, देव मार्डी, राजेन सोरेन, भोगान मार्डी, सुरेश हांसदा, बुद्धेश्वर मार्डी, खेरवाल सांवता दिशोम जाहेरगाड़ समिति के महासचिव उदय मार्डी, सह सचिव अविनाश सोरेन, भोजोहरी मार्डी, अर्जुन मुर्मू समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।