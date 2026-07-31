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Adityapur News: हाथियों ने धान के बिचड़ा को रौंदा, राशन दुकानों को तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल के नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में एक जंगली हाथी ने रात में कई राशन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और सामान को नष्ट कर दिया। हाथी ने पास के चिंगड़ा पाड़कीडीह में एक घर की चारदीवारी भी तोड़ी। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए वन विभाग से मदद मांगी। ईचागढ़ में भी हाथियों ने किसानों के धान के बिचड़े को नुकसान पहुंचाया।

Adityapur News: हाथियों ने धान के बिचड़ा को रौंदा, राशन दुकानों को तोड़ा

Adityapur News: चांडिल। नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में बुधवार मध्यरात्रि को एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया तथा गांव के तीन राशन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दुकानों के शटर और दरवाजों को तोड़ दिया तथा दुकानों में रखे सामान को खा गया। हाथी ने राशन दुकानों में रखी अन्य सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावे हाथी ने चिंगड़ा पाड़कीडीह में एक घर के चारदीवारी को तोड़ डाला। हाथी के उत्पात मचाए जाने सहमे ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा को लेकर वन विभाग से गुहार लगाई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मी आदरडीह गांव पहुंचे तथा नुकसान का आकलन किया।

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विभाग ने ग्रामीणों के बीच पटाखा का वितरण किया। इधर, ईचागढ़ प्रखंड के रघुनाथपुर में बंगाल से आये करीब एक दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने रघुनाथपुर में आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेत में लगे धान के बिचड़ा को नुकसान पहुंचाया। धान के बिचड़ा के नुकसान पहुंचाने से किसान काफी चिंतित है।

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