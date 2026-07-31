Adityapur News: मनोज कुमार चौधरी ने सचिव को लिखा पत्र
Adityapur News: सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने पेयजल आपूर्ति में हो रही बाधाओं और बार-बार मोटर जलने पर चिंता जताई है। उन्होंने झारखंड के जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। नगरवासियों को चार महीने में तीन बार पेयजल संकट का सामना करना पड़ा है।
Adityapur News: सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने नगर क्षेत्र की लगातार बाधित हो रही पेयजल आपूर्ति, जलापूर्ति संयंत्र में बार-बार मोटर जलने तथा स्थायी समाधान में हो रही देरी को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड के सचिव को विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि पिछले चार महीनों में मोटर तीन बार जल चुकी है, जिससे नगरवासियों को बार-बार पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि यदि मोटर की क्षमता अपर्याप्त थी और पूर्व में तकनीकी सर्वे के आधार पर मोटर लगाने की अनुशंसा की जा चुकी थी, तो आज तक आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि मोटर की सुरक्षा के लिए रिले, ट्रिपिंग सिस्टम एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश कई बार दिए गए, लेकिन उनका समुचित पालन नहीं हुआ।
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