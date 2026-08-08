Adityapur News: औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सुविधाओं को लेकर पुरेंद्र ने जियाडा एमडी से की मुलाकात, सौंपा पाँच सूत्री माँग

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर-गम्हरिया विकास समिति के अध्यक्ष सह आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने शनिवार को जियाडा के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल आधारभूत सुविधाओं में शीघ्र सुधार की मांग की। उन्होंने मांग पत्र सौंपकर जर्जर सड़क, जलजमाव, गंदगी और सुरक्षा व्यवस्था की समस्याओं से अवगत कराया।पुरेंद्र ने सड़क मरम्मत, सीवरेज-ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने, नियमित सफाई, खराब स्ट्रीट व हाईमास्ट लाइट ठीक कराने तथा प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की मांग रखी। जियाडा एमडी ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दुर्गापूजा के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि सड़क और नालियों का टेंडर हो चुका है और बरसात के बाद काम शुरू होगा।