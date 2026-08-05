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Adityapur News: गुरुजी के नाम पर गम्हरिया बाजार का नामकरण हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: फोटो 2 मंगलवार को गुरुजी कि तस्वीर पर माल्यार्पण करते केपी सोरेन एवं अन्य गम्हरिया,

Adityapur News: गुरुजी के नाम पर गम्हरिया बाजार का नामकरण हो

Adityapur News: ग़म्हरिया हाट-बाजार परिसर में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो के वरिष्ठ नेता केपी सोरेन ने गुरुजी के संघर्षमय जीवन, जनसेवा और सामाजिक योगदान को नमन किया। उन्होंने गम्हरिया हाट बाजार का गुरुजी मार्केट नामकरण पर करने का सुझाव दिया। कहा कि मार्केट नामकरण का प्रस्ताव सांसद जोबा मांझी के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूलकांत झा ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए गुरुजी ने आजीवन संघर्ष किया।

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कार्यक्रम में इंद्रकांत झा, गोविंद पाठक, देव कुमार दास, अरुण कुमार दास, अपन चंद्रा, महावीर गोराई, सुफल गोराई, राधेश्याम महतो, पंकज अग्रवाल, दीपक झा, शंकर शर्मा, रुपेश, लाल महतो सहित बड़ी संख्या में दुकानदार, व्यवसायी और सब्जी विक्रेताओं ने भाग लेकर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

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