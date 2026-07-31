Adityapur News: कुकड़ू:बेरासी सिरुम के ग्राम प्रधान का निधन
Adityapur News: चांडिल के कुकड़ू प्रखंड की बेरासीसिरुम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं शिक्षक सुषेन कुमार महतो का निधन हो गया। उम्र लगभग 65 वर्ष थी। उनका निधन समाज के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने पंचायत के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
Adityapur News: चांडिल। कुकड़ू प्रखंड की बेरासीसिरुम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं शिक्षक सुषेन कुमार महतो का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे। उनके निधन को ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। सुषेन ने ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने पंचायत के विकास, सामाजिक समरसता तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीरुम में उनका उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार महतो, मुखिया मस्जिद सिंह , पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि युधिष्ठिर माझी समेत कई लोग मौजूद थे।
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