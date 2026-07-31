Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: कुकड़ू:बेरासी सिरुम के ग्राम प्रधान का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: चांडिल के कुकड़ू प्रखंड की बेरासीसिरुम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं शिक्षक सुषेन कुमार महतो का निधन हो गया। उम्र लगभग 65 वर्ष थी। उनका निधन समाज के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने पंचायत के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

Adityapur News: कुकड़ू:बेरासी सिरुम के ग्राम प्रधान का निधन

Adityapur News: चांडिल। कुकड़ू प्रखंड की बेरासीसिरुम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं शिक्षक सुषेन कुमार महतो का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे। उनके निधन को ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। सुषेन ने ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने पंचायत के विकास, सामाजिक समरसता तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीरुम में उनका उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार महतो, मुखिया मस्जिद सिंह , पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि युधिष्ठिर माझी समेत कई लोग मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandil Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।