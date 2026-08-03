Adityapur News: आदित्यपुर के आसंगी चेक डैम में डूबा एनआईटी जमशेदपुर का छात्र, परिसर में बवाल

Adityapur News: आदित्यपुर के आसंगी चेकडैम में एनआईटी जमशेदपुर का अध्ययनरत छात्र तनवीर हसन डूब गया। घटना के बाद छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र की तलाश में एनडीआरएफ की टीम सोमवार सुबह पहुंचेगी। छात्रों ने प्रशासन पर समय पर बचाव कार्य शुरू न करने का आरोप लगाया है।

Adityapur News: आदित्यपुर(जमशेदपुर)। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के आसंगी चेकडैम में नहाने के दौरान एनआईटी जमशेदपुर का छात्र डूब गया। घटना रविवार दोपहर की है। प्रबंधन और पुलिस के अधिकारी की मौजूदगी में देर तक चले तलाशी अभियान में बीटेक चौथे वर्ष (मेटालर्जी) के तनवीर हसन का कोई पता नहीं चल पाया था। इससे गुस्साये छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक, आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित आसंगी चेकडैम में तनवीर अपने दो दोस्त जेड आलम और देबू फर्नाडिस के साथ नहाने गया था। तीनों स्नान करने के लिए चेकडैम में कूदे। इसी क्रम में तनवीर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तनवीर को डूबता देख उसके दोस्तों ने आसपास मदद की गुहार लगायी और फिर भागते हुए एनआईटी परिसर पहुंचे। इस क्रम में करीब एक घंटा बीत गया, इसी बीच तनवीर पानी में डूब गया। तनवीर कोलकाता का रहनेवाला है और उसके पिता एक साधारण मैकेनिक हैं। वह मेटलर्जी इंजीनियरिंग का छात्र है.

अंधेरा होने का काम बंद, आज तलाशेगी एनडीआरएफ की टीम तनवीर इकलौता लड़का है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह आसंगी समेंत आसपास के कोचिंग सेंटर में दसवीं और बारहवीं के बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई को जारी को जारी रखे हुए है। घटना के बाद काफी देर तक स्थानीय गोताखोर तनवीर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा होने के बाद बचाव का काम बंद कर दिया गया। इधर, एनआईटी प्रबंधन और आरआईटी पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दे दी है। सोमवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम आसंगी चैक डैम पहुंचेगी और खोजबीन शुरू करेगी.

छात्रों का आरोप- दो घंटे बाद पहुंची प्रशासन की टीम सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय लोग और बड़ी संख्या में एनआईटी के छात्र घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने साथी के लापता होने से छात्र काफी दुखी और आक्रोशित हैं। घटना के विरोध में छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि यदि समय पर बचाव अभियान शुरू किया जाता तो छात्र को डूबने से बचाया जा सकता था। उनका कहना है कि सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य के लिए एक रस्सी तक की व्यवस्था नहीं थी.

आसंगी रोड पर बैठे छात्र, कर रहे है प्रदर्शन, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती घटना के बाद देर शाम तक जब तनवीर को चेकडैम से नहीं निकाला जा सका तो छात्र उग्र हो गये और कॉलेज परिसर पहुंच एनआइटी प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाने लगे। छात्र आसंगी चेकडैम की ओर जानेवाले सड़क पर धरने पर बैठ गये। इधर बबाल बढ़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस और बातौर मजिस्ट्रेट गम्हरिया अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार को तैनात कर दिया गया है। इधर समाचार लिखे जाने तक उग्र छात्र एनआइटी के निदेशक को मौके पर बुला रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व ही स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष श्रीनिवास प्रसाद ने प्रबंधन के समक्ष आसंगी जानेवाले पथ पर गेट लगाने की मांग की थी, लेकिन अबतक कोई सुनवाई नहीं हुआ.

जनवरी 2012 में तीन छात्रों की डूबने से हुई थी मौत एनआइटी जमेशदपुर के बीटेक के तीन छात्र इससे पूर्व जनवरी 2012 में डूब गये थे। डूबने वालों में बोकारो का प्रसुन्न आनंद, सुधीर कुमार तथा विशाखापट्नम का रहनेवाला पी आदित्यवर्धन शामिल थे। तीनों की मौत के बाद एनआईटी ने मौके पर डेंजर जोन का बोर्ड लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से भी लगातार घटनाएं हो रही हैं.

एक करोड़ मुआवजा, बाउंड्री और रजिस्टार को हटाने की मांग प्रदर्शन कर रहे छात्र डूबे छात्र के लिए एक करोड़ का मुआवजा, आसंगी मार्ग पर गेट लगाने तथा रजिस्टार सरोज कुमार षाडंगी का इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि सरोज तीन तीन पद पर हैं और छात्रों की सुविधा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.

चार माह में अबतक आसंगी चेकडैम में पांच डूबे आसंगी चेकडैम में चार माह में पांच बच्चों की डूबने से जान जा चुकी हैं। इनमें अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। रविवार को एनआईटी का छात्र डूब गया.

कोट एनआईटी के निदेशक के आगमन के बाद वार्ता होगी। छात्र शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सुबह एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी.

- प्रवीण कुमार, मजिस्ट्रेट सह अंचलाधिकारी, गम्हरिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद हमलोग फौरन घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस को सूचित किया, लेकिन अबतक छात्र को नहीं खोजा जा सका है। सुबह से एनडीआरएफ द्वारा खोजबीन शुरू की जाएगी

सरोज षाडंगी, रजिस्टार, एनआईटी जमशेदपुर