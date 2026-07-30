Adityapur News: वाणी विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक परितोष महतो का निधन, दो दिन विद्यालय बंद
Adityapur News: गम्हरिया के वाणी विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक परितोष महतो (58) का आकस्मिक निधन हो गया, जिसने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। विद्यालय में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। महतो ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका निधन शिक्षाविद् और समाजसेवी के रूप में याद किया जाएगा।
Adityapur News: गम्हरिया। वाणी विद्या मंदिर मिडल स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के संस्थापक सदस्य परितोष महतो (58) का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शोक के मद्देनजर वाणी विद्या मंदिर विद्यालय में दो दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है।छोटा गम्हरिया निवासी परितोष महतो जन सेवा सदन संस्था के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने वाणी विद्या मंदिर विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अथक प्रयासों से प्राथमिक स्तर से शुरू हुआ विद्यालय आज प्लस टू तक पहुंच चुका है। बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया।निधन
की सूचना मिलते ही उनके छोटा गम्हरिया स्थित आवास पर शुभचिंतकों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी।वाणी विद्या मंदिर प्लस टू हाई स्कूल के अध्यक्ष सुशेन महतो, नारायण महतो, प्रधानाध्यापक हेमलाल महतो, उमेश महतो सहित विद्यालय परिवार के अन्य शिक्षकों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि परितोष महतो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके निधन से विद्यालय परिवार और क्षेत्र ने एक समर्पित शिक्षाविद एवं समाजसेवी को खो दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।