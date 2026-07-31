Adityapur News: वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक परितोष महतो का निधन-
Adityapur News: गम्हरिया के वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के संस्थापक तथा प्रधानाध्यापक परितोष महतो (58) का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और स्कूल ने दो दिनों के अवकाश की घोषणा की है। शुभचिंतकों ने उनके आवास पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी।
Adityapur News: गम्हरिया। वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक सह विद्यालय के संस्थापक सदस्य परितोष महतो (58) का आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्कूल में दो दिनों के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। छोटा ग़म्हरिया निवासी परितोष महतो ने जन सेवा सदन नामक संस्था का गठन से लेकर वाणी विद्या मंदिर विद्यालय के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की थी। उनके अथक प्रयास से यह विद्यालय प्राइमरी से शुरू होकर प्लस टू तक पहुंचा। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर के बाद उनके छोटा गम्हरिया स्थित आवास में काफी संख्या में शुभचिंतकों एवं परिजनों ने पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया।
वाणी विद्या मंदिर प्लस टू हाई स्कूल के अध्यक्ष सुशेन महतो, नारायण महतो, प्रधानाध्यापक हेमलाल महतो, उमेश महतो समेत कई शिक्षकों ने शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर बीआरपी सीआरपी ने शोक जताया है। बीआरपी सीआरपी के जिला सचिव श्रीनिवास सतपथी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि विद्यालय परिवार एवं परिजनों के लिए यह काफी क्षति है, जिसकी भारपाई संभव नहीं है।
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