Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक परितोष महतो का निधन-

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: गम्हरिया के वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के संस्थापक तथा प्रधानाध्यापक परितोष महतो (58) का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और स्कूल ने दो दिनों के अवकाश की घोषणा की है। शुभचिंतकों ने उनके आवास पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी।

Adityapur News: वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक परितोष महतो का निधन-

Adityapur News: गम्हरिया। वाणी विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक सह विद्यालय के संस्थापक सदस्य परितोष महतो (58) का आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्कूल में दो दिनों के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। छोटा ग़म्हरिया निवासी परितोष महतो ने जन सेवा सदन नामक संस्था का गठन से लेकर वाणी विद्या मंदिर विद्यालय के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की थी। उनके अथक प्रयास से यह विद्यालय प्राइमरी से शुरू होकर प्लस टू तक पहुंचा। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर के बाद उनके छोटा गम्हरिया स्थित आवास में काफी संख्या में शुभचिंतकों एवं परिजनों ने पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: वाणी विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक परितोष महतो का निधन, दो दिन विद्यालय बंद

वाणी विद्या मंदिर प्लस टू हाई स्कूल के अध्यक्ष सुशेन महतो, नारायण महतो, प्रधानाध्यापक हेमलाल महतो, उमेश महतो समेत कई शिक्षकों ने शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर बीआरपी सीआरपी ने शोक जताया है। बीआरपी सीआरपी के जिला सचिव श्रीनिवास सतपथी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि विद्यालय परिवार एवं परिजनों के लिए यह काफी क्षति है, जिसकी भारपाई संभव नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।