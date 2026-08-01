Adityapur News: चौका में वाहन के धक्के से महिला घायल
Adityapur News: चांडिल में एनएच-33 पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 60 वर्षीय ठाकुर मनी महतो को जोरदार धक्का मार दिया। महिला सड़क पार कर रही थीं। हादसे के बाद भाजपा नेता आकाश महतो मौके पर पहुंचे और घायल महिला को सीएचसी चांडिल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया।
Adityapur News: चांडिल। चौका थाना क्षेत्र के एनएच-33 स्थित चावलीबासा के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक(टाटा-407) वाहन ने धनरोपनी के लिए सड़क पार कर रही मुसरीबेड़ा गांव की रहने वाली 60 वर्षीय महिला ठाकुर मनी महतो को जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।घटना की सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता आकाश महतो मौके पर पहुंचे तथा ऑटो से घायल ठाकुर मनी महतो को इलाज के लिए चांडिल सीएचसी भेज दिया। जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। वाहन मालिक से महिला की बेहतर इलाज कराने की मांग की।
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