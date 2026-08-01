Adityapur News: मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर हुई विशेष प्रार्थना सभा
Adityapur News: आदित्यपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में मुंशी प्रेमचंद्र जयंती पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्राचार्य रेखा कुमारी ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। छात्रों ने वक्तव्य और गीत प्रस्तुत किए। शिक्षिका सोमा दासगुप्ता ने विद्यार्थियों को उनकी प्रेरणा लेने की सलाह दी। सभा का समापन शांति पाठ के साथ हुआ।
Adityapur News: आदित्यपुर। एनआईटी परिसर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में मुंशी प्रेमचंद्र जयंती के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। तत्पश्चात भगत सिंह सदन के छात्रों ने अपना वक्तव्य और गीत प्रस्तुत किया। इससे पूर्व विद्यालय की प्राचार्य सह क्षेत्रीय उप निदेशक रेखा कुमारी ने मुंशी प्रेमचंद्र की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वरीय शिक्षिका सोमा दासगुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। विशेष प्रार्थना सभा का समापन शांति पाठ से हुआ।
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