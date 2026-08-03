Adityapur News: गम्हरिया अंचल के तहसीलों में आज से 7 तक विशेष शिविर
Adityapur News: राज्य सरकार के निर्देश पर गम्हरिया में 3 से 7 अगस्त तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र के लिए नए आवेदन लिए जाएंगे। सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
Adityapur News: गम्हरिया। राज्य सरकार के निर्देश पर अंचल कार्यालय की ओर से 3 से 7 अगस्त तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र के लिए नए आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही पूर्व से लंबित आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी राजस्व उपनिरीक्षकों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र की तहसील कचहरियों में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जिन क्षेत्रों में तहसील कचहरी जर्जर अवस्था में है अथवा उपलब्ध नहीं है, वहां पंचायत भवन में शिविर लगाया जाएगा।
सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने-अपने केंद्रों में प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा शिविर की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह को इस विशेष अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
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