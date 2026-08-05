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Adityapur News: एक शाम भोले बाबा के नाम कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया के बड़ा गम्हरिया स्थित शिव मंदिर में भोले बाबा के नाम एक जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने दीप प्रज्वलित करके किया। कई भजन कलाकारों ने भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे श्रद्धालु पूरी रात भक्ति में डूबे रहे।

Adityapur News: एक शाम भोले बाबा के नाम कार्यक्रम का आयोजन

Adityapur News: गम्हरिया। बड़ा गम्हरिया स्थित शिव मंदिर परिसर में एक शाम भोले बाबा के नाम जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री श्याम जागरण परिवार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आमंत्रित भजन कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। जिससे श्रद्धालु पूरी रात भक्ति रस में सराबोर रहे। जागरण के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गुंजायमान रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भजनों का आनंद लिया।

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