Adityapur News: चौका: हाइवे पर जलजमाव, गिरकर कई लोग हुए घायल
Adityapur News: चांडिल में बुधवार को मात्र कुछ घंटे की बारिश के कारण चौका थाना के सामने एनएच-33 पर जलजमाव हो गया। इससे स्कूली बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए। सामाजिक कार्यकर्ता ने एनएचएआई की लापरवाही की आलोचना की है।
Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। बुधवार को मात्र चंद घंटे की बारिश के कारण चौका थाना के सामने टाटा-रांची हाइवे(एनएच-33) पर एक फीट तक जलजमाव हो गया। इस कारण विशेष कर स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हुई। वे अपनी जान जोखिम में डाल कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। हाइवे पर जलजमाव के कारण रात के अंधेरे में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बता दें कि इसी जगह पर हाइवे पर जलजमाव के कारण गत 21 जुलाई की रात को बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें चांडिल के युवक शुभम लायेक की मौत हो गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता खगेन महतो ने बताया कि एनएचएआई की लापरवाही के कारण सड़क पर जलजमाव हो रही है।
इससे दुर्घटना भी घट रही है।
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