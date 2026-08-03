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Adityapur News: घोड़ानेगी में सड़क दुर्घटना में दंपती घायल, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी चौक के पास एक सड़क दुर्घटना में एक पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेश मांझी और उनकी पत्नी फुलमानी बेसरा बाइक पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उन्हें चांडिल सीएचसी में भर्ती कराया गया और बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया।

Adityapur News: घोड़ानेगी में सड़क दुर्घटना में दंपती घायल, रेफर

Adityapur News: चांडिल। चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ानेगी चौक के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चौका थाना क्षेत्र के हेसाकोचा गांव के रहने वाले राजेश मांझी एवं उनकी पत्नी फुलमानी बेसरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक फुलमानी चिलगु में संथाली शिक्षक पात्रता परीक्षा देने गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों पति-पत्नी बाइक से वापस अपने घर हेसाकोचा लौट रहे थे। इसी दौरान घोड़ानेगी चौक के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार को दोपहर करीब 2 बजे की है।

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​घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घोड़ानेगी पहुंचे तथा दोनों घायलों को चांडिल सीएचसी में भर्ती किया जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया।

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