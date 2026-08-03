Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: चौका में एसडीओ ने की बालू की स्टॉक यार्ड की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: चांदिल के एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने चौका थाना क्षेत्र के चांदूडीह स्थित दो लाइसेंसी बालू स्टॉक यार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुमति पत्र, एनओसी, भंडारण क्षमता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और अधिकारियों को अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

Adityapur News: चौका में एसडीओ ने की बालू की स्टॉक यार्ड की जांच

Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने चौका थाना क्षेत्र के चांदूडीह स्थित दो लाइसेंसी बालू स्टॉक यार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने दोनों स्टॉक यार्डों में बालू भंडारण से संबंधित अनुमति पत्र, विभिन्न विभागों की अनापत्ति (एनओसी), वन भूमि से निर्धारित दूरी, भंडारण क्षमता तथा अन्य आवश्यक जांच की। एसडीओ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित बालू स्टॉक यार्डों से जुड़े सभी अभिलेख तत्काल प्राप्त कर अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सीओ को सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।