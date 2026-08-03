Adityapur News: चौका में एसडीओ ने की बालू की स्टॉक यार्ड की जांच
Adityapur News: चांदिल के एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने चौका थाना क्षेत्र के चांदूडीह स्थित दो लाइसेंसी बालू स्टॉक यार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुमति पत्र, एनओसी, भंडारण क्षमता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और अधिकारियों को अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने चौका थाना क्षेत्र के चांदूडीह स्थित दो लाइसेंसी बालू स्टॉक यार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने दोनों स्टॉक यार्डों में बालू भंडारण से संबंधित अनुमति पत्र, विभिन्न विभागों की अनापत्ति (एनओसी), वन भूमि से निर्धारित दूरी, भंडारण क्षमता तथा अन्य आवश्यक जांच की। एसडीओ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित बालू स्टॉक यार्डों से जुड़े सभी अभिलेख तत्काल प्राप्त कर अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सीओ को सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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