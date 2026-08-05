Adityapur News: आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य संजीव कुमार को बेस्ट एकेडमिक टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर का मिला खिताब
Adityapur News: आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य संजीव कुमार को 'बेस्ट एकेडमिक टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर' सम्मान के लिए चुना गया है।
Adityapur News: आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य संजीव कुमार को 'बेस्ट एकेडमिक टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर' सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें 15 अगस्त को राजभवन में आयोजित ‘एट होम’ समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट शिक्षाविदों और विद्यार्थियों का चयन किया है। संस्थान के छात्र मानस प्रसाद को 'स्टूडेंट इन एकेडमिक एक्सीलेंस' श्रेणी में आमंत्रित किया गया है।उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जार्ज कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार चयनित शिक्षकों और विद्यार्थियों को राज्यपाल निवास में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि से राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में खुशी का माहौल है।बताया
गया कि डॉ. संजीव कुमार ने मात्र साढ़े पांच वर्ष की सेवा में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, गम्हरिया में प्राचार्य रहते हुए शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, छात्रावास सुधार और प्रशासनिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनकी कार्यशैली की शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने सराहना की है।
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