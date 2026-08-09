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Adityapur News: चिलगू में सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार दो बैंक कर्मी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल के टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में दो बैंक कर्मचारी घायल हो गए। हादसे में एक को गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरे को हल्की चोटें आईं। घटना चिलगू के पास हुई, जहां सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।

Adityapur News: चिलगू में सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार दो बैंक कर्मी घायल

Adityapur News: चांडिल। चांडिल थाना क्षेत्र के टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच- 33) स्थित चिलगू शनिवार को सड़क दुर्घटना में दो बैंक कर्मी घायल हो गए। हादसे में एक कर्मचारी को गंभीर चोट आई है। घटना शनिवार की शाम करीब 6 बजे की है। जानकारी के मुताबिक एक निजी बैंक के कर्मचारी प्रशांत सिन्हा और अंकित प्रसाद बुलेट से पटना से जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान चिलगू के पास बुलेट अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। दुर्घटना में प्रशांत सिन्हा को हल्की चोटें आईं, जबकि अंकित प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि चिलगू के पास हाइवे के वन वे होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है।

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