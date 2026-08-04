Adityapur News: आदित्यपुर नगर निगम में जलापूर्ति, सीवरेज व गैस पाइप लाइन परियोजनाओं पर मंथन, एजेंसियों की कार्यशैली पर पार्षदों ने उठाए सवाल

Adityapur News: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति, सीवरेज एवं गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों ने समस्याओं को उठाया, जिसमें सड़क खुदाई और जलापूर्ति संकट मुख्य थे। मेयर ने परियोजनाओं की नियमित निगरानी का आश्वासन दिया।

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रही जलापूर्ति, सीवरेज एवं गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रगति और लोगों को हो रही समस्याओं की समीक्षा को लेकर सोमवार को नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर संजय सरदार ने की। इसमें डिप्टी मेयर अंकुर सिंह, नगर आयुक्त एजाज अनवर सहित नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। वहीं जलापूर्ति परियोजना का कार्य कर रही जिंदल, सीवरेज परियोजना की एजेंसी शापूरजी पल्लोनजी तथा गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी गेल के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान तीनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों में हो रही देरी और नागरिकों की शिकायतों पर विस्तृत जानकारी मांगी गई। पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में सड़क खुदाई के बाद मरम्मत नहीं होने, अधूरे कार्य, पेयजल संकट, सीवरेज निर्माण में लापरवाही तथा गैस पाइपलाइन कार्यों से लोगों को हो रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। कई पार्षदों ने एजेंसियों पर मनमाने ढंग से कार्य करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाया।

जलापूर्ति परियोजना की स्थिति बैठक में जिंदल के प्रतिनिधियों ने बताया कि सापड़ा में निर्माणाधीन 60 एमएलडी क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अक्टूबर माह तक शुरू होने की संभावना है। वहीं सीतारामपुर में स्थापित 30 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अंतिम चरण में है और इसे लगभग एक माह बाद पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद जताई गई। हालांकि इस दौरान पार्षदों ने जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन, पाइपलाइन नेटवर्क, कनेक्शन प्रक्रिया, फ्लैटों तक पानी की आपूर्ति तथा तकनीकी मानकों को लेकर कई सवाल उठाए। एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने पार्षदों के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कई जवाबों से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं दिखे।

जलापूर्ति योजना के एग्रीमेंट पर गरमाया माहौल बैठक के दौरान वार्ड 30 के पार्षद सुधीर चौधरी जलापूर्ति योजना के एग्रीमेंट और फ्लैटों तक पानी की आपूर्ति को लेकर आक्रोशित हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिंदल यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि बहुमंजिला फ्लैटों में कितनी ऊंचाई तक बिना अतिरिक्त मोटर के पानी की आपूर्ति होगी। उनका कहना था कि यदि योजना में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो बाद में लोगों को परेशानी होगी। इसी दौरान नगर आयुक्त एजाज अनवर ने चर्चा को संक्षेप में रखने की बात कही, जिस पर पार्षद सुधीर चौधरी ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक हो गई। सुधीर चौधरी ने कहा कि एक ओर जिंदल पानी पहुंचाने की क्षमता पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, जबकि दूसरी ओर नगर निगम मोटर जब्त करने जैसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में जनता के सवालों का जवाब पार्षदों को देना पड़ता है। बैठक का माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया, लेकिन मेयर संजय सरदार और डिप्टी मेयर अंकुर सिंह ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी।

जनता के सवालों का जवाब पार्षदों को देना पड़ता है : मेयर बैठक के बाद मेयर संजय सरदार ने कहा कि नगर निगम ने तीनों एजेंसियों को इसलिए बुलाया था ताकि पार्षद अपने-अपने वार्डों की समस्याओं और जनता के सवालों को उनके सामने रख सकें। उन्होंने कहा कि जनता सबसे पहले अपने पार्षद से जवाब मांगती है, इसलिए एजेंसियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, बल्कि जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। नगर निगम सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे हों।