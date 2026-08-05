Adityapur News: बदहाल सड़क और जलजमाव से साईं विहार कॉलोनी के लोग परेशान
Adityapur News: गम्हरिया के साईं विहार कॉलोनी निवासी वर्षों से सड़क और जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। कच्ची सड़क पर बरसात में कीचड़ और गंदा पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग सरकार से समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
Adityapur News: गम्हरिया। जगन्नाथपुर पंचायत अंतर्गत साईं विहार कॉलोनी रोड नंबर-10बी के निवासी वर्षों से जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। नव ज्योति स्कूल के समीप कच्ची सड़क पर नाली का गंदा पानी सालभर बहने से आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात में सड़क कीचड़ और जलभराव से भर जाती है, जिससे पैदल चलना भी कठिन हो जाता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नालियों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। इसका सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों पर पड़ रहा है।
साथ ही जलभराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है।ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क का पक्कीकरण, अधूरी नालियों का निर्माण पूरा करने और स्थायी जल निकासी की मांग की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर क्षेत्र की इस पुरानी समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।
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