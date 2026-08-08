Adityapur News: झारखंड की अस्मिता की रक्षा में शहीद हुए निर्मल दा : प्रो. केपी सोरेन
Adityapur News: गम्हरिया में झारखंड आंदोलन के महानायक वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रो. केपी सोरेन ने शहीद को पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो का संघर्ष झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
Adityapur News: गम्हरिया। गम्हरिया स्थित दुर्गापूजा मैदान में झारखंड आंदोलन के महानायक वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रो. केपी सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ शहीद निर्मल महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि समारोह
सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो झारखंड की अस्मिता, अधिकार, जल-जंगल-जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई के महान योद्धा थे। उन्होंने झारखंड के लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनका संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
महत्वपूर्ण विचार
उन्होंने कहा कि निर्मल महतो का सपना सिर्फ अलग झारखंड राज्य का निर्माण नहीं था, बल्कि राज्य के लोगों को अधिकार, सम्मान और बेहतर भविष्य दिलाना भी था। उनके विचारों और संघर्ष से प्रेरणा लेकर झारखंड के विकास तथा आम लोगों के हित में काम करने की जरूरत है।
कार्यक्रम में भागीदारी
कार्यक्रम के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद’, ‘वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहें’ और ‘वीर शिबू सोरेन अमर रहें’ के नारे लगाए। इससे पूरा मैदान गूंज उठा। इस अवसर पर सुकलाल महतो, मृत्युंजय महतो, गौतम मंडल, रोहन सिंह सरदार, करण, सूरज समेत बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद थे।
अधिक जानकारी के लिए प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।