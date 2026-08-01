Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: शिक्षा व्यवस्था में अराजकता के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: बीजेपी आरआईटी मंडल ने झारखंड सरकार की कथित दोहरी नीति के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इसमें शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई गई। जुलूस की अगुवाई मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल ने की और कई पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

Adityapur News: शिक्षा व्यवस्था में अराजकता के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस

Adityapur News: आदित्यपुर। प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा आरआईटी मंडल ने शुक्रवार शाम झारखंड सरकार की कथित दोहरी नीति के विरोध में मशाल जुलूस निकाला।

ये भी पढ़ें:भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ गोंदलीपोखर और गेतलसूद में निकाला मशाल जुलूस

मशाल जुलूस की अगुवाई

इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। जुलूस की अगुवाई मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल ने की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मामलों में युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू करनी चाहिए। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी रितिका मुखी, जिला मंत्री सतीश शर्मा एवं ललन शुक्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:पेपर लीक मामले पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन,  कुजू व दिगवार चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन

कार्यक्रम में शामिल लोगों की सूची

कार्यक्रम में जगदीश मंडल, डीएन शर्मा, अजय सिंह, भूषण सिंह, लक्ष्मण राय, गणेश प्रजापति, विनोद करवा, उषा पांडे, रिंकू राय, सुनीता श्रीवास्तव, हेना राय, गेंना सिंह, सुशील सिंह, रमेश सिंह, शैलेश शर्मा, विनय कंचन, रमेश कुमार, मिंटू पांडे, दिनेश शाह, रवि तिवारी, अरुण पंडित, अनिल मिश्रा, चंदन शर्मा, आलोक श्रीवास्तव एवं अभिषेक झा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा सनी, अमित सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, दीपक महतो, मार्शल, बिट्टू, धीरेंद्र ओझा, अजीत मुखी, मनोज गिरी, सुनील झा, संजय झा, सूरज, मन्नू, मिकी और संतोष पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस में भाग लिया।

अधिकांश प्रश्न

किसके निर्देशानुसार भाजपा आरआईटी मंडल ने मशाल जुलूस निकाला?
प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा आरआईटी मंडल ने मशाल जुलूस निकाला।
ये भी पढ़ें:Deogarh News: भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मशाल जुलूस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand BJP Adityapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।