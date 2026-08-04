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Adityapur News: रेलवे आरआरआई परिसर में पौधा- रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर रेलवे आरआरआई परिसर में रेलवे और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को पौधरोपण अभियान चलाया गया। अभियान में जुस्को की भी महत्वपूर्ण भ

Adityapur News: रेलवे आरआरआई परिसर में पौधा- रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Adityapur News: गम्हरिया। आदित्यपुर रेलवे आरआरआई परिसर में रेलवे और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को पौधा रोपण अभियान चलाया गया। अभियान में जुस्को की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि टाटा स्टील के एरिया मैनेजर समीर सौरभ ने पौधारोपण कर किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस दौरान मुख्य मंडल यातायात निरीक्षक प्रदीप प्रसाद, स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, अमरजीत सिंह, पंकज कुमार और आनंद कुमार समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी पौधे लगाकर हरित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया गया।

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