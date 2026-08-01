Adityapur News: अंजनैया इस्पात लिमिटेड के प्रस्तावित संयंत्र विस्तार के लिए हुई जन सुनवाई
Adityapur News: आदित्यपुर में अंजनैया इस्पात लिमिटेड के संयंत्र विस्तार परियोजना के लिए जनसुनवाई हुई। जेएसपीसीबी की ओर से आयोजित इस जन सुनवाई में मेटलर्जिकल कोक की उत्पादन क्षमता को 24,000 टीपीए से 1,35,000 टीपीए करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी प्रबंधन ने क्षेत्र के विकास का विश्वास दिलाया।
Adityapur News: आदित्यपुर। अंजनैया इस्पात लिमिटेड के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र (सरायकेला-खरसावां) में प्रस्तावित संयंत्र विस्तार परियोजना के लिए शुक्रवार को जनसुनवाई हुई।
जन सुनवाई का आयोजन
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) की ओर से एशिया भवन, आदित्यपुर में आयोजित जन सुनवाई की अध्यक्षता सरायकेला के एसडीओ अभिनव प्रकाश ने की। इस अवसर पर जेएसपीसीबी, रांची की पर्यावरण विशेषज्ञ शालिनी सिंह और जमशेदपुर के क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
परियोजना की प्रमुख विशेषता
इस दौरान वर्तमान में संचालित 24,000 टीपीए के मेटलर्जिकल कोक की उत्पादन क्षमता के उत्कृष्ट पोल्युशन कंट्रोल मानकों को देखते हुए और जन समस्याओं का निदान बिना किसी विशेष आक्षेप के पूर्ण किया गया। इस परियोजना की मुख्य विशेषता यह है की यह पूरी तरीके से कोयले के वेस्ट से हाई ग्रेड मेटलर्जिकल कोक बनाने में सक्षम है।
कोक ओवन क्षमता में वृद्धि
प्रस्तावित परियोजना के तहत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी के मौजूदा 2.299 हेक्टेयर (5.68 एकड़) परिसर में ही गैर पुनर्प्राप्ति प्रकार के कोक ओवन संयंत्र का विस्तार और एक वेस्ट हीट रिकवरी आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कोक ओवन क्षमता में वृद्धि: मेटालर्जिकल कोक के उत्पादन को वर्तमान 24,000 टीपीए से बढ़ाकर 1,35,000 टीपीए करने का लक्ष्य है। कंपनी प्रबंधन ने क्षेत्र के विकास और स्वच्छ पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का विश्वास दिलाया। जन सुनवाई में कंपनी का प्रतिनिधित्व उदय सिंह, राकेश कुमार सिंह, अजीत सिंह, राजेश कुमार सिंह, सौम्यक कुमार सिंह एवं गौरव राज सिंह और कंसलटेंट एन्वायरोटेक ने किया।
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