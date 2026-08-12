Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: आदित्यपुर में भाजपा आरआईटी मंडल के कार्यकर्ताओं ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर की गई कार्रवाई की निंदा की। हालांकि, बंद का आदित्यपुर में आंशिक असर देखने को मिला और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो गई।

Adityapur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी

Adityapur News: आदित्यपुर। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को आहूत झारखंड बंद के समर्थन में भाजपा आरआईटी मंडल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार को दमनकारी और तानाशाह बताते हुए छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की गई। प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, कार्यसमिति सदस्य सुनील श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अमितेश अमर, जिला महामंत्री राकेश मिश्रा, जिला मंत्री सतीश शर्मा, विनय कृष्ण राजू, विनय कंचन, मिंटू पांडे, रमेश शर्मा, विजय मोदक,राकेश चौबे, पप्पू सिंह, छोटू, पिंटू बावरी, रजनीश कालिंदी व रजत सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:Garhwa News: झारखंड बंद का आंशिक असर, बसों का परिचालन बाधित

भाजपा के झारखंड बंद का आदित्यपुर में सुबह के समय आंशिक असर देखने को मिला। हालांकि, धीरे-धीरे बाजार और अन्य गतिविधियां सामान्य हो गईं। पार्टी सूत्रों के अनुसार आदित्यपुर क्षेत्र के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होने रांची गए थे और देर रात वापस लौटे। बंद को लेकर पार्टी के ग्रुप में देर रात संदेश भेजा गया। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को समय पर जानकारी नहीं मिल सकी और बंद की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:झारखंड बंद का सिमडेगा में आंशिक असर, कुछ देर सड़क जाम
ये भी पढ़ें:रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Bandh Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।