Adityapur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी
Adityapur News: आदित्यपुर में भाजपा आरआईटी मंडल के कार्यकर्ताओं ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर की गई कार्रवाई की निंदा की। हालांकि, बंद का आदित्यपुर में आंशिक असर देखने को मिला और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो गई।
Adityapur News: आदित्यपुर। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को आहूत झारखंड बंद के समर्थन में भाजपा आरआईटी मंडल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार को दमनकारी और तानाशाह बताते हुए छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की गई। प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, कार्यसमिति सदस्य सुनील श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अमितेश अमर, जिला महामंत्री राकेश मिश्रा, जिला मंत्री सतीश शर्मा, विनय कृष्ण राजू, विनय कंचन, मिंटू पांडे, रमेश शर्मा, विजय मोदक,राकेश चौबे, पप्पू सिंह, छोटू, पिंटू बावरी, रजनीश कालिंदी व रजत सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए।
भाजपा के झारखंड बंद का आदित्यपुर में सुबह के समय आंशिक असर देखने को मिला। हालांकि, धीरे-धीरे बाजार और अन्य गतिविधियां सामान्य हो गईं। पार्टी सूत्रों के अनुसार आदित्यपुर क्षेत्र के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होने रांची गए थे और देर रात वापस लौटे। बंद को लेकर पार्टी के ग्रुप में देर रात संदेश भेजा गया। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को समय पर जानकारी नहीं मिल सकी और बंद की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला।
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