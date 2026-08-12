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Adityapur News: कोलाबिरा में भाजपाइयों ने कराया बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया में जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बंद का आयोजन किया गया। बावजूद इसके, लाल बिल्डिंग चौक और बाजार में दुकानें खुली रहीं और सामान्य वाहनों का परिचालन जारी रहा। पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन के हस्तक्षेप से शांति का माहौल बना रहा।

Adityapur News: कोलाबिरा में भाजपाइयों ने कराया बंद

Adityapur News: गम्हरिया। जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के बंद के दौरान लाल बिल्डिंग चौक, गम्हरिया बाजार समेत आसपास की दुकानें खुली रहीं और वाहनों का परिचालन सामान्य रहा। स्कूल भी खुले रहे। पुलिस एवं प्रशासन की गश्ती टीम दिनभर क्षेत्र में सक्रिय रहने से शांति का माहौल रहा। जिला परिषद सदस्य सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष शंभू मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोलाबिरा में सुबह करीब 10 बजे सड़क पर उतरे और दुकानें बंद करायीं। बाद में कार्यकर्ता झंडा-बैनर के साथ सरायकेला-कांड्रा मुख्य मार्ग पर उतर गये, जिससे करीब दो घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा। दोपहर करीब 12 बजे प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया।

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मौके पर प्रखंड अध्यक्ष साधन महतो, लवकिशोर महतो, मोहम्मद कुद्दुस, संतोष महतो, रवि महतो, अक्षय पंडा, राजू पंडा, लालू सोरेन व निमाई तंतुबाई समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

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