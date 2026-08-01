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Adityapur News: आदित्यपुर में जलापूर्ति एजेंसी के खिलाफ आज प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर में जलापूर्ति योजना के मामले में वादाखिलाफी के खिलाफ अधिवक्ता संघ और जन कल्याण मोर्चा 1 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में स्थानीय लोग शामिल होंगे। सीतारामपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के नियमित चालू न होने से स्थिति गंभीर हो गई है। अब आंदोलन को तेज किया जाएगा।

Adityapur News: आदित्यपुर में जलापूर्ति एजेंसी के खिलाफ आज प्रदर्शन

Adityapur News: आदित्यपुर। जलापूर्ति के मामले में एजेंसी की वादाखिलाफी के विरुद्ध आदित्यपुर अधिवक्ता संघ और जन कल्याण मोर्चा 1 अगस्त को शाम 6 बजे से प्रदर्शन करेगी।

प्रदर्शन का स्थान

आदित्यपुर 2 के मार्ग संख्या 32 स्थित अधिवक्ता चौक के पास होने वाले इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 395.12 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना विगत 8 वर्ष से खटाई में पड़ी हुई है।

पहले के धरने

जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने 13 जून को पटेल चौक,(आकाशवाणी), आदित्यपुर के समक्ष एक दिवसीय महा धरना दिया गया था। इस मामले को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, जुडको के डीजीएम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर और जिंदल के महाप्रबंधक को धरना स्थल पर भेज कर जनता से सीधे संवाद करने का निर्देश दिया था।

जलापूर्ति की स्थिति

30 एमएलडी सीतारामपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को हर हाल में 15 जुलाई तक नियमित रूप से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, परंतु 15 जुलाई तक सीतारामपुर के 30 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ नहीं हो सका। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने भी इस पर नाराजगी जताई था। समीक्षा के दौरान जिंदल ने 31 जुलाई तक हर हाल में सीतारामपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को नियमित रूप से चालू करने एवं सापड़ा स्थित 60 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को दिसंबर 2026 तक चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उपायुक्त को विश्वास दिलाया।

आंदोलन की आगे की योजना

आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपेन्द्र नाथ ओझा और जन कल्याण मोर्चा के सचिव सह नगर निगम के पार्षद सुधीर चौधरी ने कहा कि यह टाइमलाइन भी बीत गया है। अब आंदोलन को तेज किया जाएगा।

आवश्यक प्रश्न

आंदोलन कब होगा?
आंदोलन 1 अगस्त को शाम 6 बजे से होगा।
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