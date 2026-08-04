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Adityapur News: प्रख्यात समाजसेवी व कवि बैकुंठ चौधरी का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर के प्रख्यात समाजसेवी एवं कवि बैकुंठ चौधरी का निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत थे। बिहार के भागलपुर के मूल निवासी, उन्होंने सामाजिक गतिविधियों और कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच एक विशेष पहचान बनाई। उनके अंतिम संस्कार में अनेक स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

Adityapur News: प्रख्यात समाजसेवी व कवि बैकुंठ चौधरी का निधन

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर के पथ संख्या-16 निवासी प्रख्यात समाजसेवी एवं कवि बैकुंठ चौधरी (84) का सोमवार दोपहर करीब एक बजे टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इलाजरत थे। मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के तिलकपुर निवासी बैकुंठ चौधरी लंबे समय से आदित्यपुर में रहकर सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। समाजसेवा के साथ-साथ उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों के बीच अलग पहचान बनाई थी। वे अपने पीछे दो पुत्र, दो पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार पार्वती घाट पर किया गया।

अंतिम यात्रा में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, साहित्यकार, शुभचिंतक एवं स्थानीय लोगों ने शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

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