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Adityapur News: आदिवासी दिवस की भव्य तैयारी को लेकर समाज की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के आयोजन की तैयारी की गई। बैठक में बताया गया कि सुबह आठ बजे समाज के सदस्य रामचंद्रपुर में जुटेंगे। 500 मोटरसाइकिलों की रैली जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से होकर रामचंद्रपुर पहुंचेगी। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग शामिल होंगे।

Adityapur News: आदिवासी दिवस की भव्य तैयारी को लेकर समाज की बैठक

Adityapur News: गम्हरिया। रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में 9 अगस्त को आयोजित आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर रविवार को बैठक हुई। गम्हरिया स्थित संथाल सरना उमूल परिसर में मोड़े माझी प्रतिनिधिमंडल एवं खेरवाल सांवता जाहेरगाड़ समिति की संयुक्त बैठक में बताया गया कि सुबह आठ बजे समाज के सदस्य रामचंद्रपुर में जुटेंगे। यहां से करीब 500 मोटरसाइकिलों की रैली जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया और कांड्रा होते हुए रामचंद्रपुर पहुंचेगी। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में एसपी मनोज स्वर्गीयारी, बीएचयू के प्रोफेसर डॉ. राजू माझी, चांडिल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कुमार मुर्मू सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। बैठक में अविनाश सोरेन, जोगेंद्र मार्डी, देव मार्डी समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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