Adityapur News: आदिवासी दिवस की भव्य तैयारी को लेकर समाज की बैठक
Adityapur News: गम्हरिया में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के आयोजन की तैयारी की गई। बैठक में बताया गया कि सुबह आठ बजे समाज के सदस्य रामचंद्रपुर में जुटेंगे। 500 मोटरसाइकिलों की रैली जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से होकर रामचंद्रपुर पहुंचेगी। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग शामिल होंगे।
Adityapur News: गम्हरिया। रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में 9 अगस्त को आयोजित आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर रविवार को बैठक हुई। गम्हरिया स्थित संथाल सरना उमूल परिसर में मोड़े माझी प्रतिनिधिमंडल एवं खेरवाल सांवता जाहेरगाड़ समिति की संयुक्त बैठक में बताया गया कि सुबह आठ बजे समाज के सदस्य रामचंद्रपुर में जुटेंगे। यहां से करीब 500 मोटरसाइकिलों की रैली जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया और कांड्रा होते हुए रामचंद्रपुर पहुंचेगी। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में एसपी मनोज स्वर्गीयारी, बीएचयू के प्रोफेसर डॉ. राजू माझी, चांडिल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कुमार मुर्मू सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। बैठक में अविनाश सोरेन, जोगेंद्र मार्डी, देव मार्डी समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।