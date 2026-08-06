Adityapur News: बारिश से चांडिल में 10 घंटे गुल रही बिजली
Adityapur News: बारिश के कारण चांडिल में करीब 10 घंटे बिजली गुल रही। दोपहर एक बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक क्षेत्र में बिजली गुल रही। विद्युत सहायक अभियंता कालीनाथ सि
Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। बारिश के कारण चांडिल में करीब 10 घंटे बिजली गुल रही। दोपहर एक बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक क्षेत्र में बिजली गुल रही। विद्युत सहायक अभियंता कालीनाथ सिंह मुंडा के नेतृत्व में विद्युतकर्मी देर रात तक बिजली बहाल करने में जुटे हुए थे। सहायक अभियंता ने बताया कि थंडरिंग( बिजली गर्जन) के कारण एक डिश एवं तीन इंसुलेटर पंचर हो गया था।जिस कारण बिजली गुल रही।
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