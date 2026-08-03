Adityapur News: आदित्यपुर में अवैध स्क्रैप कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, दो चालक गिरफ्तार

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध स्क्रैप कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्क्रैप लदे दो वाहनों को जब्त किया है। मामले में दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, एक अगस्त की दोपहर गश्ती दल को सूचना मिली थी कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के क्षेत्रों में बिना वैध कागजात एवं फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्क्रैप की ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी कर मिनी ट्रक और एक वाहन को स्क्रैप सहित जब्त किया। जांच के दौरान दोनों वाहनों के चालक बबलू कुमार (28), निवासी जमको मछुआ बस्ती, टेल्को तथा संतोष सरदार (27), निवासी बनता नगर, आदित्यपुर-2, आरआईटी थाना क्षेत्र, स्क्रैप से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।